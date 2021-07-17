KAZADA YOLA SAÇILAN DOMATESLERİ POLİS TOPLADI - Son Dakika

KAZADA YOLA SAÇILAN DOMATESLERİ POLİS TOPLADI

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde takla atan kamyonetten yola saçılan domatesleri polis memurları topladı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde takla atan kamyonetten yola saçılan domatesleri polis memurları topladı. Kaza, öğlen saatlerinde ilçe yakınlarındaki D-100 karayolu Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. Erbaa'dan Tokat'a gittiği öğrenilen Celal Yıldırım yönetimindeki 60 BA 020 plakalı kamyonet lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kamyonetin kasasında yüklü domatesler ise yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Yıldırım olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola saçılan domatesler ise polis memurları tarafından toplandı.

Son Dakika

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu

Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı