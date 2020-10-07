Son dakika haberleri... Kazadan 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kazadan 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

07.10.2020 16:00
Son dakika haberleri... Kazadan 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Son dakika haber... Denizli'de, 26 Eylül 2020'de 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Denizli'de, 26 Eylül 2020'de 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Kaza, 26 Eylül'de Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Hüseyin Yılmaz idaresindeki 20 ABD 963 plakalı Opel marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda orta refüje çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpmasına rağmen duramadı. Devrilen aydınlatma direğini de aşan otomobil karşı yönde seyir eden Halil İbrahim Güleç yönetimindeki 20 Y 6124 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kazada ağı yaralanan Hüseyin Yılmaz 10 gün süren tedavinin ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. Hüseyin Yılmazın ölüm haberini duyan ailesi yasa boğulurken cenazesi bugün mahalle camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Akhan Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Son dakika haberleri... Kazadan 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Otomobil, Denizli, Eylül, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kazadan 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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