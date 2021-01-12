Son dakika haberleri... Kazakistan 2020'de 19,5 bin ton uranyum üretti

Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, ülkede 2020 yılında 19,5 bin ton uranyum üretildiğini bildirdi.

Nogayev, yılın ilk bakanlar kurulu toplantısında, ülkenin son bir yıllık enerji sektörünü değerlendirdi.

Kazakistan'ın 2020 yılında 19,5 bin ton uranyum ürettiğini belirten Nogayev, "Söz konusu yılda, ülkede 22,5 bin ton uranyum üretilmesi planlanmıştı. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretime düzenlemeler yaptık." dedi.

Uranyum üretiminde dünyada birinci ve rezervde ise ikinci sırada yer alan Kazakistan, 2019 yılında 22 bin 742 ton uranyum üretmişti.

Bakan Nogayev, son bir yılda ülkede 85,7 milyon ton petrol üretildiğini, bu miktarın yaklaşık 53 milyon tonunun Tengiz, Kaşagan ve Karaçığanak petrol yataklarından elde edildiğini aktardı.

Kazakistan'ın son bir yılda 68,5 milyon ton petrol ihraç ettiğini ifade eden Nogayev, bu alandaki yıllık planın yüzde 101,8 olarak gerçekleştiğini kaydetti ve 2020'de 55,2 milyar metreküp doğalgaz, 3,2 milyon ton da sıvılaştırılmış petrol gazı üretiminin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Son bir yılda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik hacminin 3,15 milyar kWh olarak gerçekleştiğini kaydeden Nogayev, 2020'de ülkede yenilenebilir enerji alanında 25 projenin hayata geçirildiğinin de altını çizdi.