Son dakika gündem: Kazakistan Başbakanı Mamin EİT Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) üye 10 ülkeden 7'sinin açık denize erişimi olmadığına dikkati çekerek "EİT bölgesinde rekabet eden değil birbirini tamamlayan ulaşım koridorlarının oluşturulması, ülkelerimiz ekonomilerinin istikrarlı büyümesinde kilit rol oynayacaktır." dedi.

Başbakan Mamin, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen EİT 15. Zirvesi'nde konuştu.

Mamin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha agresif türünün ortaya çıktığı bu dönemde örgüte üye ülkelerin ekonomilerini yeni salgın şartlarına hazırlamak için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkesinin bu yılın ocak-eylül döneminde diğer EİT ülkeleriyle ticaret hacmini yüzde 31 artırdığını kaydeden Mamin, salgın risklerini göz önünde bulundurarak ticaret alanında ortak çalışmalar ve kararlar alınması gerektiğinin altını çizdi. Mamin, "Bu doğrultuda, EİT Sekretaryası tarafından üye ülkeler arasındaki ticaret potansiyelini artırmak amacıyla yol haritası hazırlanmasını öneriyorum." diye konuştu.

EİT'nin tarım sektöründeki potansiyelinin henüz geniş kapsamda kullanılmadığını vurgulayan Mamin, EİT Gıda Güvenliği Programı'nın hazırlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Mamin, kıtalar arası ulaşım koridorlarının güçlendirilmesine yönelik mevcut eğilimin EİT ülkeleri için büyük fırsatlar yarattığını belirterek "Bu yılın 10 ayında Kazakistan üzerinden Orta Asya, Körfez ve Avrupa ülkelerine 1 milyon konteyner yük taşındı. Bu nedenle EİT bölgesinde rekabet eden değil birbirini tamamlayan ulaşım koridorlarının oluşturulması, ülkelerimiz ekonomilerinin istikrarlı büyümesinde kilit rol oynayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

EİT'ye üye 10 ülkeden 7'sinin açık denize erişimi olmadığına dikkati çeken Mamin, şunları kaydetti:

"Ulaşım koridor ağlarının ortaklaşa yönetilmesi, EİT ülkelerinin hem ekonomik hem kültürel bağlarını önemli ölçüde artıracaktır. Tarihi İpek Yolu'nun canlanması ancak EİT ülkelerinin topraklarından geçen Avrupa ve Asya arasındaki eski ekonomik ve ulaşım koridorlarının yenilenmesiyle mümkün olabilir. Örgütün transit potansiyelinin daha da geliştirilmesi için engelleri basitleştirmeye ve lojistik sistemleri entegrasyonunu derinleştirmeye ilişkin çalışmalar yapılması gerek. Her alanda ulaştırma ve lojistik iş birliğinin önemini göz önünde bulundurarak EİT Ulaştırma Konseyinin oluşturulmasını öneriyoruz."