NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Avrupa Birliği (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Terhi Hakala ile Afganistan'ı görüştüğü bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesine resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Hakala'yı kabul etti.

Taraflar görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'daki askeri ve siyasi durumun hızla değiştiğini ve bundan dolayı artan tehditlerden endişe duyduklarını dile getirerek "Özellikle bu risklerin yükünü gerilim bölgesine yakın Orta Asya devletleri çekiyor." dedi.

Afganistan genelinde istikrarın sağlanması, temel insan haklarının gözetilmesi ve Kabil uluslararası havalimanından tahliyelerin engelsiz devam ettirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunan taraflar, söz konusu sorun üzerinde AB ile Orta Asya ülkeleri arasında temasların sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.