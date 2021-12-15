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Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık"

15.12.2021 19:06
Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık"

Bir son dakika haberine göre NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 16 Aralık Bağımsızlık Günü'nün halkının yüzyıllardır kendi devleti için verdiği mücadelenin tacı olduğunu belirterek, "Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 16 Aralık Bağımsızlık Günü'nün halkının yüzyıllardır kendi devleti için verdiği mücadelenin tacı olduğunu belirterek, "Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık." dedi.

Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile katıldığı, ülke bağımsızlığının 30. yılı vesilesiyle düzenlenen törende konuştu.

30 yıl önce babalarının hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Tokayev, "Yeni Kazak devletini kurarak, tüm dünyaya bağımsızlığımızı duyurduk." ifadesini kullandı.

Tokayev, Bağımsızlık Günü'nün halkının yüzyıllardır kendi devleti için verdiği mücadelenin tacı olduğunu vurgulayarak, "Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık." değerlendirmesinde bulundu.

Egemen bir devlet olarak kurulduklarından bu yana ekonomiden kültüre her alanda gelişme kaydettiklerinin altını çizen Tokayev, şimdi ise yeni küresel ve bölgesel zorluklar karşısında bu çabaları ikiye katlama zamanı olduğunu söyledi.

Tokayev, ülkesinin yeni 10 yıllık bir sürece giriş yaptığına işaret ederek, "Siyasi alanda modernleşmeye devam edeceğiz. Ekonomiyi yeni teknoloji ve yapay zeka alanlarına göre hızla geliştirmeyi hedefliyoruz. Çevreyi iyileştirmek, önümüzdeki 10 yılda kamu politikamızın önceliği olacak." ifadelerini kullandı.

Tören, ülkenin önemli sanatçılarının sahne aldığı konser programıyla sona erdi.

Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık
Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık
Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık
Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık
Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Bağımsızlığımızı hediye olarak almadık' - Son Dakika


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