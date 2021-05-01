Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan'a insani yardımda bulunmaya hazır olduklarını söyledi - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız-Tacik sınırındaki silahlı çatışma sonrası Kırgızistan'a insani yardım göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tokayev, görüşmede Kırgız-Tacik sınırındaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Caparov'a ve kardeş Kırgız halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Ülkeler arasındaki sınır sorunlarının karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilkeleri kapsamında sadece barışçıl yolla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, Kazakistan'ın Kırgızistan'a insani yardım göndermeye hazır olduğunu kaydetti.

Caparov da mevkidaşı Tokayev ve kardeş Kazakistan'a teşekkür etti.

Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüşmesinde de Kırgızistan sınırında yaşanan çatışmaya yönelik endişelerini dile getirdi ve bu durumun komşu ülkeler ile halklarının güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.