Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının uygulandığı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berik Uali sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tokayev'in aşı sonrası kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Uali, Tokayev'in ülkede Karagandı İlaç Kompleksinde üretilen Rus aşısı Sputnik V ile aşı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı, tüm vatandaşlarımızı ilk fırsatta Kovid-19 aşısı olmaya davet ediyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, daha önce ülkedeki Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin yavaş ilerlediği konusunda Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy ile hükümeti uyarmış ve söz konusu süreci hızlandırma talimatı vermişti.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda verdiği raporda, 1 Şubat'tan bu yana ülkede 194 bin 706 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun uygulandığını, 72 bin 110 vatandaşın da ikinci doz aşı olduğunu bildirmişti.

Tsoy, nisan sonuna kadar ülkeye 2 milyon doz Kovid-19 aşısı getirileceğini kaydetmişti.