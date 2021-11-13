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Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu

13.11.2021 12:01

Son dakika gündem haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmanın sonunda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür etmesi Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmanın sonunda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür etmesi Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu:

"Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmalıyız. Bu hepimiz için çok önemli"

İSTANBUL (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Konseyi statüsü ve etkisinin her yıl güçlendiğini belirterek, Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmak gerektiğini, bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesinde konuştu.

Türk Konseyi statüsü ve etkisinin her yıl güçlendiğini dile getiren Tokayev, "Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmalıyız. Bu hepimiz için çok önemli." dedi.

Tokayev, çevre krizinin küresel boyut kazandığı bu dönemde Türk Konseyi'ne üye devletler arasında ortak çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

Yeşil teknoloji, akıllı şehirler ve dijitalleşme alanında ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını söyleyen Tokayev, "Türk Devletleri Teşkilatının modern teknoparklar merkezinin kurulmasına ilişkin mesele üzerinde çalışmaya çağırıyorum. Bunun yanı sıra gelecek yıl, bilişim konularında uzman gençlerimizin ortak forumunu düzenlemeyi öneriyorum." diye konuştu.

Tokayev, ismi zirvenin gerçekleştirildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile birlikte anılan Adnan Menderes'in Türkiye'deki Kazakların hayatında önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Geçen yüz yılın ortasında kader sürgünüyle yollara düşen binlerce Kazak ailesini Anadolu topraklarında kucaklayarak karşılayan Adnan Menderes'i anmadan geçemem. Kazakların burada yerleşmesine, işlerini kurarak köklerini derinleştirmesine imkan sağlayan Adnan Menderes'e Kazakistan halkı adına Allah'tan rahmet ve tüm Türk halkına da içten şükranlarımı iletmek istiyorum."

Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu
Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu
Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu
Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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