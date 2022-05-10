Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev iki ülke arasında Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildirisi'ni imzaladı. (3)

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: " Türkiye, Kazakistan için çok önemli bir stratejik ortaktır"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "(Türkiye'deki) Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak"