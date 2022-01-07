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Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanlığı: Barışçıl protestolar provokatörlerin kontrolüne geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanlığı: Barışçıl protestolar provokatörlerin kontrolüne geçti

07.01.2022 10:28
Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanlığı: Barışçıl protestolar provokatörlerin kontrolüne geçti

Gelen son dakika haberine göre NUR Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dauren Abayev, ülkede protestoların barışçıl başladığını, daha sonra ise provokatörlerin kontrolüne geçtiğini belirtti.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dauren Abayev, ülkede protestoların barışçıl başladığını, daha sonra ise provokatörlerin kontrolüne geçtiğini belirtti.

Abayev, Kazakistan televizyonu Habar-24'e yaptığı açıklamada, ülkeye gelen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün silahlı çatışmalara katılmayacağını belirterek bu birliklerin koruma görevi yapacağını söyledi.

Kazakistan'ın bütün bölgelerinde düzenin sağlandığını bildiren Abayev, "Şu anda kalan haydutların aranması ve bulunması çalışmaları sürüyor. Pek çok militan etkisiz hale getirildi ve ele geçirildi. Bu kimselerin kimlikleri tespit ediliyor ve aşırıcı örgütlerle olan bağlantıları üzerine çalışılıyor." dedi.

"Keskin nişancılar da eylemde bulundu"

Abayev, ülkedeki protestoların önce barışçıl özellik taşıdığını belirterek daha sonra göstericilerin oluşturduğu kalabalığa "silahlı haydutlar ve teröristlerin" önderlik yaptığını dile getirdi. Abayev, "Barışçıl protestocuların sesleri provokatörlerin şiddet çağrılarında boğuldu." ifadesini kullandı.

Protestolar esnasında dükkanların yağmalandığını hatırlatan Abayev, "Bir grup haydut, yağmacılıkla meşgul oldu. İkinci grup teröristler silah dükkanlarına baskın yaptı. İstilacılar profesyonelce hareket etti. Bazıları televizyonda canlı yayın yapma girişiminde bulundu. İstila edilen bütün yerlerde barikat oluşturuldu. Teröristlerden, özel silahlarla keskin nişancılar da eylemde bulundu." diye konuştu.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.???????

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Güvenlik güçleri, Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Militan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanlığı: Barışçıl protestolar provokatörlerin kontrolüne geçti - Son Dakika
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