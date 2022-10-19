Son dakika haberleri... Kazakistan cumhurbaşkanlığı seçimini 300'den fazla AGİT gözlemcisi izleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kazakistan cumhurbaşkanlığı seçimini 300'den fazla AGİT gözlemcisi izleyecek

19.10.2022 12:30
Son dakika haberleri... Kazakistan cumhurbaşkanlığı seçimini 300'den fazla AGİT gözlemcisi izleyecek

Son dakika haberleri... Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından 330 kişinin Kazakistan'da 20 Kasım'da yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemci olarak yer alacağı bildirildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından 330 kişinin Kazakistan'da 20 Kasım'da yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemci olarak yer alacağı bildirildi.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, AGİT'in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından ülkesindeki cumhurbaşkanlığı seçimleri için görevlendirilen gözlem misyonu başkanı Urszula Gacek ile bir araya geldi.

Görüşmede, AGİT'in 20 Kasım'daki erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kazakistan'a 30 uzun vadeli ve 300 kısa vadeli gözlemciden oluşan bir heyet göndereceği bildirildi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Başkanı Mateo Mecacci, haziranda Kazakistan'ı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmüştü. Tokayev, AGİT ile yakın bir ortaklık geliştirmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

YORUMLAR
500
Kendi araçlarıyla hırsızın peşine düştüler... Girdiği iş yerinden anahtarı alıp, dükkanın önündeki aracı böyle çaldı Kendi araçlarıyla hırsızın peşine düştüler... Girdiği iş yerinden anahtarı alıp, dükkanın önündeki aracı böyle çaldı Son dakika haber | İlk pedalı Kazakistan'da çevirdi, son durağı Keçiören oldu Son dakika haber | İlk pedalı Kazakistan'da çevirdi, son durağı Keçiören oldu
Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kazakistan cumhurbaşkanlığı seçimini 300'den fazla AGİT gözlemcisi izleyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini bizzat taktı! Çelebi'nin sözleri salonu coşturdu
12:19 ABD'nin korkulu rüyası! Et yiyen bakteri vakalarında artış başladı
12:06 Grev yapan işçilerle tartışan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: Kes lan sesini
12:05 İYİ Parti'ye katılan Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun rozetini Meral Akşener taktı
11:53 Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın
11:48 Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak
11:48 Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü
11:29 Ayça Ayşin Turan ile ilişkisini noktalayan Alp Navruz, ihanet iddialarını yalanladı: Bu söylentiler saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır
11:28 Enerji krizi sonrası Belçika'da kafelerde sıra dışı önlemler alınıyor: Müşterilerin uzun süre oturmaması için interneti kesip, sıcaklığı düşürüyorlar
11:23 Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 12:40:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kazakistan cumhurbaşkanlığı seçimini 300'den fazla AGİT gözlemcisi izleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement