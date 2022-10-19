Son dakika haberleri... Kazakistan cumhurbaşkanlığı seçimini 300'den fazla AGİT gözlemcisi izleyecek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından 330 kişinin Kazakistan'da 20 Kasım'da yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemci olarak yer alacağı bildirildi.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, AGİT'in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından ülkesindeki cumhurbaşkanlığı seçimleri için görevlendirilen gözlem misyonu başkanı Urszula Gacek ile bir araya geldi.

Görüşmede, AGİT'in 20 Kasım'daki erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kazakistan'a 30 uzun vadeli ve 300 kısa vadeli gözlemciden oluşan bir heyet göndereceği bildirildi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Başkanı Mateo Mecacci, haziranda Kazakistan'ı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmüştü. Tokayev, AGİT ile yakın bir ortaklık geliştirmeye hazır olduklarını ifade etmişti.