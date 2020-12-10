Son dakika haberleri: Kazakistan'da 11 ayda 78,5 milyon ton petrol üretildi

NUR Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, ocak-kasım döneminde ülkede 78,5 milyon ton petrol üretildiğini bildirdi.

Nogayev, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, ülkenin enerji sektörüne ilişkin raporunu sundu.

Kazakistan'ın yılın 11 aylık döneminde 62,9 milyon ton petrol ihraç ettiğini belirten Nogayev, bu alandaki 11 aylık planın yüzde 100 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Nogayev, ülkede ocak-kasım döneminde 78,5 milyon ton petrol üretildiğini, bu miktarın yaklaşık 50 milyon tonunun Tengiz, Kaşagan ve Karaçaganak petrol yataklarından elde edildiğini aktardı.

Kazakistan'da geçen yılın aynı döneminde 82,5 milyon ton petrol üretilmişti.

Ülkede ocak-kasım döneminde 14,4 milyon ton petrolün rafine edildiğini dile getiren Nogayev, aynı dönemde 50,5 milyar metreküp doğal gaz ve 2,9 milyon ton da sıvılaştırılmış petrol gazı üretildiği söyledi.

Nogayev, söz konusu dönemde ülkede uranyum üretiminin de 18 bin 24 tona ulaştığı bilgisini verdi.