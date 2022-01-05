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Son dakika haberleri: Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü

05.01.2022 08:42

Edinilen son dakika haberine göre Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarının yükseltilmesinin ardından birçok kentte protestolar patlak verdi.

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarının yükseltilmesinin ardından birçok kentte protestolar patlak verdi. Ülkenin en büyük şehri Almatı'daki protestoda göstericilere biber gazı, sersemletici bomba ile müdahalede bulunulurken, 1 polis aracı ateşe verildi.

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara döküldü. Ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen, Beyneu'da binlerce kişi yürüyüşe geçti. İzinsiz gösterilere karşı güvenlik güçlerinden müdahale gecikmedi. Almatı'da polis ana arterleri kordon altına alırken, kent merkezinde cep telefonu şebekeleri ve internet bağlantısı kısıldı. Kentte protestoculara biber gazı ve sersemletici bombalarla müdahalede bulunulurken, tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri belediye binası önünde barikat oluşturdu. Polis, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylar şiddetini arttırdı ve protestocular 1 polis aracını ateşe verdi. Ordunun sokağa indiği kentte protestocular, hükümetin istifasını talep etti. Cumhuriyet Meydanı'nda patlama sesleri duyulurken, bölgeyi yoğun duman sardı. Başkent Nursultan'da da protestoculara karşı gazlı müdahalede bulunuldu. Aktau'da askerin sokağa indiği görüldü.

HÜKÜMET ZAMMI GERİ ÇEKTİ, OLAYLAR DURULMADI

Hükümet komisyonu Mangıstau bölgesinde doğal gaz fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceğini açıkladı. Ancak halk bu karara razı olmadığını, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bölgeye gelmesini istedi. Daha sonra bazı protestocular kararı açıklayan Başbakan Yardımcısı Yeralı Togjanov'ın etrafın sardı ve Tokayev'in gelene kadar kendisini bırakmayacaklarını ifade etti.

TOKAYEV'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev protestoculara hitaben yaptığı konuşmada itidal çağrısında bulundu. Tokayev, "Sizden bir kez daha sağduyulu olmanızı, içeriden ve dışarıdan provokasyonlara boyun eğmemenizi rica ediyorum. Hükümet istifa etmeyecek, ancak bir çatışmaya değil, karşılıklı güven ve diyaloğa ihtiyacımız var" dedi.

(Svetlana Kuzhakulova-İHA)

Son dakika haberleri: Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü
Son dakika haberleri: Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü
Son dakika haberleri: Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü

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Kazakistan, Hükümet, Petrol, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü - Son Dakika


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