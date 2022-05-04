Son dakika haberleri! Kazakistan'da Azerbaycan'ın bayrak şairi Ahmet Cevad anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kazakistan'da Azerbaycan'ın bayrak şairi Ahmet Cevad anıldı

04.05.2022 13:55
Son dakika haberleri! Kazakistan'da Azerbaycan'ın bayrak şairi Ahmet Cevad anıldı

Son dakika haber: NUR Kazakistan'da, Azerbaycan'ın bayrak şairi Ahmet Cevad'ın doğumunun 130. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

NUR Kazakistan'da, Azerbaycan'ın bayrak şairi Ahmet Cevad'ın doğumunun 130. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Türk Akademisi ile Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen anma etkinliği, Ahmet Cevad'ın eşi Şükriye Ahunzade'nin Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan'a sürgün edilerek esir tutulduğu kampın yerine inşa edilen ALJİR Müzesi'nde yapıldı.

Etkinliğine Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Azerbaycanlı diplomatlar, Kazak edebiyatı temsilcileri ile tarihçilerin yanı sıra basın mensupları katıldı.

Anma etkinliğinde şair Ahmet Cevad'ın hayatı ve eşi Şükriye Ahunzade'nin sürgündeki yılları hakkında sunumlar yapıldı, film gösterildi.

Kıdırali, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Cevad'ın Türk dünyasının büyük şahsiyetlerinden biri olduğunu belirterek, "Bir bayrak şairidir. Azatlık, istiklal ve bağımsızlık şairidir. Ahmet Cevad'ın doğumunun 130. yıl dönümünü ALJİR'de gerçekleştirmemizin büyük bir sembolik anlamı vardır. Çünkü burada Ahmet Cevad'ın sevgili eşi Şükriye hanım 8 yıl esir tutuldu." dedi.

Cevad'ın "Çırpınırdı Karadeniz" ile Azerbaycan'ın milli marşı gibi çok sayıda eserinin sadece Azerbaycan edebiyatı için değil bütün Türk dünyası için son derece önemli olduğunu kaydeden Kıdırali, " Karabağ'ı azat ederken bence askerler Ahmet Cevad'ın şiirleriyle yükselmiştir. veya onun Türk askerine adadığı şiiri şimdi de Türkiye'de ordunun sevdiği şiirlerden birisidir. Bu bakımdan milli ruhumuzu yakalamamızda, tekrar yükselmemizde Ahmet Cevad'ın şiirlerinin önemi 100 yıl sonra daha da artmaktadır." diye konuştu.

Kıdırali, ALJİR Müzesi'nde Şükriye Ahunzade'nin yanı sıra 43 Azerbaycanlı kadın ile Kazak milli hareketinin önderlerinin eşlerinin birlikte aynı kaderi paylaştıklarını belirterek, "Dolayısıyla biz burada Şükriye hanımla ve Ahmet Cevad ile birlikte diğer siyasi sürgün kurbanlarını anmış olduk." ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in emriyle 1937 ila1953 yılları arasında faaliyet gösteren "Akmola Vatan Hainleri Eşlerinin Kampı" kelimelerinin kısaltılmışı olan ALJİR Kampında, aynı anda 8 bin kadının esir tutulduğu biliniyor.

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Kazakistan, Azerbaycan, Sscb, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kazakistan'da Azerbaycan'ın bayrak şairi Ahmet Cevad anıldı - Son Dakika


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