Son dakika haberleri... Kazakistan'da Devlet Sembolleri Günü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Kazakistan'da, 4 Haziran Devlet Sembolleri Günü her yıl renkli etkinliklerle kutlanıyor.

Ülke genelinde tüm devlet kurumları gün dolayısıyla Kazakistan milli marşını okuyarak mesaiye başladı.

Vatandaşlar ise balkonlarına mavi bayraklarını astı.

Başkent Nur Sultan başta olmak üzere, büyükşehirlerde arabalarla bayrak gösterisi yapıldı.

Televizyon kanallarında ise Kazakistan'ın Devlet Sembolleri olan bayrak, marş ve armasının tarihi hakkında programlara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün ülkesi için anlamlı ve önemli bir gün olduğuna dikkati çekerek "Mavi bayrağımız, armamız ve marşımız her vatandaşımızın kalbinde onur ve ülke sevgisini kabartıyor." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın Devlet Sembolleri 4 Haziran 1992'de kabul edilmişti.