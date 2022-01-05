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Son dakika haberleri! Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti - Gösteriler sürüyor (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti - Gösteriler sürüyor (2)

05.01.2022 21:57

Son dakika haber: Kazakistan'ın güneyindeki Almatı'da protestocular polise karşı demir çubuk kullanarak Valilik binasına girdi.

Kazakistan'ın güneyindeki Almatı'da protestocular polise karşı demir çubuk kullanarak Valilik binasına girdi.

Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'nın merkezi iki gündür, LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolara sahne oluyor.

Gece boyunca devam eden protestolar öğle saatlerine doğru yeniden alevlendi.

Gösteri alanlarına plakasız araçlarla çok sayıda kişinin bırakıldığı görüldü. Bazı göstericilerin yüzlerini kapatmaları ise dikkati çekti.

Alanda polis ve askeri araçlar ateşe verildi. Polis, göstericilere ses bombası atarak müdahale etti.

Meydana demir çubuklarla gelen göstericiler, şehrin merkezindeki Almatı Eyalet Valiliği binasına girdi.

Göstericilerin, halihazırda şehirdeki Cumhurbaşkanlığı Konutuna doğru ilerledikleri belirtildi.

Almatı Halk Sağlığı Departmanı, gösterilerde 190 kişinin yaralandığını, 40 kişinin ise hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, imzaladığı kararnameyle, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle 5-19 Ocak tarihleri arasında Almatı şehri ile Mangistau bölgesinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Protestolar LPG fiyatına yapılan zam nedeniyle başlamıştı

Ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde 2 Ocak'ta araç sürücüleri LPG fiyatına yapılan zammı protesto etmeye başlamıştı.

Kısa sürede Kazakistan'ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Aktau başta olmak üzere Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yerali Tugjanov başkanlığında kurulan özel hükümet komisyonu ise LPG fiyatını litre başına 50 tengeye (0,11 dolar) düşürdüklerini açıklamıştı.

Buna rağmen devam eden gösterilerde mevcut hükümetin istifasına ilişkin sloganlar atılmış, halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin öneriler dile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etmişti.

Son dakika haberleri! Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti - Gösteriler sürüyor (2)
Son dakika haberleri! Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti - Gösteriler sürüyor (2)
Son dakika haberleri! Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti - Gösteriler sürüyor (2)

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cumhurbaşkanı, Kazakistan, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti - Gösteriler sürüyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti - Gösteriler sürüyor (2) - Son Dakika
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