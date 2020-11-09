Son dakika haberleri | Kazakistan'da Kiril alfabesinden Latin'e geçiş süreci çalışmaları - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kazakistan'da Kiril alfabesinden Latin'e geçiş süreci çalışmaları

09.11.2020 18:19
Son dakika haberleri | Kazakistan'da Kiril alfabesinden Latin'e geçiş süreci çalışmaları, System.String[]

Son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş süreci ile ilgili yapılan toplantıda yeni Kazak alfabesini inceledi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş süreci ile ilgili yapılan toplantıda yeni Kazak alfabesini inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgili bakanların raporları dinlendi ve ülkede Latin alfabesine geçiş süreci değerlendirildi.

Toplantıda Tokayev, bilim kurulunun geliştirdiği Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesini de inceledi.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Rayımkulova tarafından sunulan yeni alfabede, Kazak dilindeki yazma geleneğinin dikkate alındığı ve "tek ses-tek harf" kuralına göre hazırlandığı belirtilerek daha önceki versiyonlarda yer alan bir sesi iki veya fazla işaretle ifade etme ilkesinin kaldırıldığı aktarıldı.

Alfabeyi yeniden oluşturmanın zor bir süreç olduğunu ve bu bağlamda acele alınan kararların tüm kültüre ve tarihi kimliğe zararlı olabileceğine dikkati çeken Tokayev, "Mesele Kirilden Latinceye geçişte değil, Kazak dilinin geniş çaplı reformunda olmalı." dedi.

Tokayev, yeni alfabenin en çok genç neslin yararına olmasının ve ülkedeki Latin alfabesi sürecinin kademeli olarak faaliyete geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, bilim insanları, uzmanlar ve aydınların katılımıyla ilgili kurumlara yeni Kazak alfabesinin topluma tanıtılması için kapsamlı bilgilendirme çalışması yürütmeleri konusunda talimat verdi.

Öte yandan Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov, yeni alfabenin okullarda, eğitim kurumlarında kullanılması ile ilgili verdiği raporda, bu yöndeki tüm çalışmaların ön incelemelerin tamamlanmasıyla adım adım başlatılacağını kaydetti.

1940'tan itibaren Kiril alfabesini kullanan Kazakistan'da, 2017'de Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 2025'e kadar kademeli olarak Latin alfabesine geçme kararı alınmıştı.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kazakistan'da Kiril alfabesinden Latin'e geçiş süreci çalışmaları - Son Dakika


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