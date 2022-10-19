Son dakika haberleri! Kazakistan'da ocak ayındaki olaylara karıştıkları için ceza alanlara af çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kazakistan'da ocak ayındaki olaylara karıştıkları için ceza alanlara af çıktı

19.10.2022 14:53
Son dakika haberleri! Kazakistan'da ocak ayındaki olaylara karıştıkları için ceza alanlara af çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Kazakistan Meclisi, ülkede bu yıl ocak ayında meydana gelen olaylarda ceza alanlar için af yasasını kabul etti.

Kazakistan Meclisi, ülkede bu yıl ocak ayında meydana gelen olaylarda ceza alanlar için af yasasını kabul etti.

Söz konusu yasa, Kazakistan Meclisinin haftalık Genel Oturumu'nda milletvekillerinin oy birliğiyle onaylandı.

Af yasası, bu yıl ocak ayında meydana gelen olaylara karıştıkları için ceza alan, soruşturma veya yargı aşamasında olan 1600 kişiden yaklaşık 1500'ünü kapsayacak.

"Terör örgütüne üye olmak", "olayları organize etmek" ve "işkence yapmak" gibi ağır suçlarla hapis cezası alanlar ise aftan yararlanamayacak.

Milletvekili Gülnar Bicanova, af yasasına ilişkin yaptığı açıklamada, ocak olaylarından sonra gözaltına alınan kişileri ziyaret ettiklerini belirterek "Biz özellikle gençlerin, olayları organize edenlerin ve kışkırtanların açık hedefi haline geldiğini gördük. Çoğu suçlarını kabul etti ve pişman olduklarını belirtti." ifadesini kullandı.

1035 hükümlü af kapsamına alınacak

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 1 Eylül'de parlamentonun açılış töreninde yaptığı halka sesleniş konuşmasında, ocak ayındaki olaylara katılanlar için af ilan edileceğini duyurmuş ancak affın olayların organizatörlerine ve devlete ihanet, iktidarı zorla değiştirme girişimleriyle suçlananlar için geçerli olmayacağını belirtmişti.

Kazakistan Başsavcılığı da ocak olayları dosyasıyla ilgili 1035 hükümlünün af kapsamına alınacağını bildirerek "Bunların 93'ünü cezasını hapiste çekenler, 930'unu denetimli serbestlik altında tutulanlar ve kalanını para cezası alanlar oluşturuyor. Ayrıca soruşturma aşamasındaki 383 şüpheli ile mahkeme aşamasındaki 36 kişinin af kapsamına alınması öngörülüyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Ocak olayları

Kazakistan'da 2 Ocak'ta ülkenin batısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarındaki ani artış nedeniyle sürücülerin yol kapatma eylemi ile başlayan protestolar, daha sonra ekonomik eşitsizlik sloganıyla diğer şehirlere yayılmıştı.

Özellikle ülkenin en büyük şehri Almatı'da olayların kitlesel boyut kazanmasıyla 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararnamesiyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmiş ve Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet istifa etmişti.

6 Ocak'ta ise Tokayev'in resmi talebi üzerine Rusya, Kırgızistan, Belarus ve Tacikistan ile üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü ülkeye konuşlandırılmaya başlanmış ve Kazakistan İçişleri Bakanlığı da aynı gün Almatı ve çevresinde "özel operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.

8 Ocak'ta da Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) Başkanı Karim Masimov, vatana ihanet şüphesiyle tutuklanmıştı.

Tokayev, 11 Ocak'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, ülke genelinde düzenin yeniden sağlandığını ve KGAÖ Barış Gücü'nün 10 günde tamamen geri çekileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kazakistan'da ocak ayındaki olaylara karıştıkları için ceza alanlara af çıktı - Son Dakika

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