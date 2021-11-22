Üye Girişi
Son dakika haberleri! Kazakistan'da Uluslararası Parlamento Konferansı düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kazakistan'da Uluslararası Parlamento Konferansı düzenlendi

22.11.2021 14:49
Son dakika haberleri! Kazakistan'da Uluslararası Parlamento Konferansı düzenlendi

Son dakika habere göre Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ülke bağımsızlığının 30. yıl dönümü ve Birinci Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla "Elbaşı, Bağımsızlık ve Parlamento" temalı Uluslararası Parlamento Konferansı yapıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ülke bağımsızlığının 30. yıl dönümü ve Birinci Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla "Elbaşı, Bağımsızlık ve Parlamento" temalı Uluslararası Parlamento Konferansı yapıldı.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Slovakya ve Avrupa Parlamentosundan üyeler katıldı.

Konferansta Türkiye'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç temsil etti.

Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, büyük bozkırın kalbi Nur Sultan'da bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu yıl Kazakistan'ın ve diğer kardeş Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Bilgiç, "Türkiye, kardeşlerinin bağımsızlıklarını büyük bir coşkuyla karşılamış ve bağımsızlıklarının ilanını tanıyan ilk ülke olmuştur." dedi.

Bilgiç, 30 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Kazakistan'ın edindiği kazanımlar ve gösterdiği ilerlemenin takdire şayan olduğunu belirterek, "Biz de Türkiye olarak kalkınma ve ilerleme yolunda Kazakistan'ın daima yanında olduk. Kazakistan'ın yakaladığı siyasi istikrar ve ekonomik refah düzeyiyle önemli bir aktör olarak bölgesinde tanınmasındaki en büyük pay şüphesiz Birinci Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in bilge liderliğinde aranmalıdır. Kazakistan tarihine damga vurmuş bu büyük devlet adamının anısına her yıl kutlanan Birinci Cumhurbaşkanı Günü'nü de bu vesile ile tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bundan tam 10 gün önce İstanbul Zirvesi'nde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiğini hatırlatan Bilgiç, "Bu isim değişikliği sembolik bir adım olmakla birlikte iş birliğimizin dayandığı sağlam temellere ilişkin anlamlı bir mesaj teşkil etmiştir. Türk dünyasının birliği yolunda attığımız her adımda kadim tarihimizin bizleri buluşturduğu ortak dil ve kültürümüze yaslanarak her anlamda somut iş birliğine yönelen anlamlı bir iş birliği ile yakınlaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, Kazakistan ile parlamento alanında ikili çerçevede ve TÜRKPA gibi çok taraflı platformlardaki ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Salgın döneminde karşılıklı ziyaretler mecbur olarak azalmış olsa da salgın koşullarının hafiflemesiyle de dostluk gruplarımız arasındaki temas ve ziyaretlerin yeniden ivme kazanacağına inanıyoruz." dedi.

Konferans kapsamında Bilgiç, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile baş başa görüştü.

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Parlamento, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kazakistan'da Uluslararası Parlamento Konferansı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz 14:48 21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! 14:46 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 13:21 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor 12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

Son Dakika Haberleri
14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
14:45 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var!
14:32 Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Abimden özür dilerim
14:27 Bilim insanlarından ev kadınlarına uyarı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi
14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
14:14 Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde
14:12 Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi
14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı
14:05 Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı!
Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
14:40
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 14:59:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kazakistan'da Uluslararası Parlamento Konferansı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement