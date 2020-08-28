Son dakika haberleri... Kazakistan'dan Türk yazar Zafer Kibar'a "Dostluk" nişanı - Son Dakika

Nişan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı tarafından yazar Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla düzenlenen törende verildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Avezov'un "Abay yolu" romanını Türkçeye çeviren Türk yazarı Kibar'a "Dostluk" nişanı takdim etti.

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