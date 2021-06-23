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Son dakika haberleri | Kazakistan heyeti Horma Kanyonu'na hayran kaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kazakistan heyeti Horma Kanyonu'na hayran kaldı

23.06.2021 14:38
Son dakika haberleri | Kazakistan heyeti Horma Kanyonu'na hayran kaldı, System.String[]

Son dakika haberleri... Kastamonu'daki programları kapsamında Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'ni gezen Kazakistan heyeti, Pınarbaşı'nın doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Kastamonu'daki programları kapsamında Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'ni gezen Kazakistan heyeti, Pınarbaşı'nın doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile ünlü Kazak şair Mukagali Makayatev'in "Son Turnalar Giderken" kitabının tanıtımı için Kastamonu'ya gelen Kazakistan heyeti, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın daveti üzerine Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov başkanlığında Pınarbaşı ilçesinin doğal özelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Saklı Bahçe'de Kazak sanatçıların türkülerini dinledikten sonra, kanyona giren heyet, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu'na hayran kaldı. Heyet, yürüyüş yolunun tabanla olan yüksekliğinin zaman zaman 70 metreyi bulduğu kanyonda, heyecanlı anlar yaşadı. Kanyonun bitişinde bulunan ve bölgede doğa harikası olarak tanınan Ilıca Şelalesi'ni de gezen grup, ilçenin doğal güzelliklerini bol bol fotoğraflama fırsatı buldu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AA muhabirine, Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını söyledi.

Dünyada pek çok kanyonun bulunduğunu aktaran Keseinov, "Dünyada kanyonlar az değil. Amerika'nın kanyonları var, Kazakistan'ın kanyonlarını gördüm ama bunun gibi turistler için hazırlanan kanyonlar görmedim. Bu kanyonda turistlerin her köşesini görmesi için her şey yapılmış." dedi.

Bu güzellikleri herkesin görmesi gerektiğini vurgulayan Keseinov, şunları kaydetti:

"Burayı bizim tüm dünyaya göstermemiz lazım. Sanatçıları buraya davet etmemiz lazım. Ben de buradan sizin aracılığınızla sanatçıları davet ediyorum. Burada bir Horma Festivali yapmak lazım. Turistler ve Türk dünyasının sanatçılarını davet etmeyi düşünüyorum. Bu sayede sanatçılar burada tanışıp, sohbet edebilirler. Pınarbaşı'nda yeni eserler yazabilirler. Pınarbaşı'nda bu eserler yazıldı, Horma Kanyonu'nda çıktı diye söylenebilir."

Belediye Başkanı Şenol Yaşar ise Pınarbaşı'nın özel bir yer olduğunu ifade ederek, "Horma Kanyonu'nun yürüyüş yolunun tamamlanmasından sonra Pınarbaşı için 'Türkiye'nin dünyaya armağanı' sözünü boşa etmediğimizi göstermiş olduk. Bugün Kazakistan'dan misafirlerimizi ağırladık. Birlikte genel sekreterimizin başkanlığında Horma Kanyonu'nu geçtik. TÜRKSOY aracılığıyla dünyaya açılma hedefindeyiz. Dünya sanatçılarını buraya getirip onları burada misafir etmek, ağırlamak ve onlar aracılığıyla Pınarbaşı'nı dünyaya duyurmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kanyon çıkışında dombra eşliğinde türkü söyleyen gruba TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ve Belediye Başkanı Yaşar da eşlik etti.

Yürüyüşe Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Danışmanı Erlan Jurinbayev, Kazakistan Almatı Eyaleti Kültür İdaresi Başkanı Marlen Kölbayev, TÜRKSOY Kırgızistan Temsilcisi Kojogeldi Kuluyev, TÜRKSOY Kazakistan Temsilcisi Bakıtjan Omarov, Almatı Eyaleti Süyinbay Flarmonisi Solisti Beybit Musayev, Mukagali Makayatev'in oğlu ve gelini de katıldı.

Halil İbrahim Şenol, Kazakistan, Kastamonu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kazakistan heyeti Horma Kanyonu'na hayran kaldı - Son Dakika


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