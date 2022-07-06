Son dakika haberleri... Kazakistan'ın bozkırda sıfırdan inşa ettiği başkenti Nur Sultan 24 yaşında

Kazakistan'ın geniş bozkırın merkezinde sıfırdan inşa ettiği başkenti Nur Sultan (Astana) 24. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kazakistan'da 6 Temmuz, Başkent Günü dolayısıyla resmi tatil günü olarak biliniyor.

Bugün ülke genelinde, 24 yıl önce bozkırda sıfırdan inşa edilmeye başlayan yeni başkent Nur Sultan'ın (Astana) kuruluş yıl dönümü olarak kutlanıyor.

Kovid-19 nedeniyle 3 yıl boyunca salgın gölgesinde geçen Başkent Günü, bu yıl tedbirlerin kaldırılmasıyla kalabalık ortamlarda renkli etkinliklerle kutlanıyor.

Başkent Nur Sultan'da kutlamaların merkezi ise parklar oldu.

Nur Sultan sakinleri ile misafirleri, sabah saatlerinden itibaren Yesil Nehri kenarında yer alan parka akın ediyor.

Burada halk sanatçılarının konserleri, sergiler ve çocuklar için çeşitli eğlence etkinlikleri düzenleniyor.

Nur Sultan'ın kuruluşu

16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan, 1997'de ülkenin başkentini güneydeki Almatı'dan kuzeydeki Akmola kentine taşıma kararı aldı.

Söz konusu karar, başta hükümet üyeleri olmak üzere milletvekilleri ve aydınların da yoğun eleştirilerine rağmen ülkenin o dönemki Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından imzalandı.

Böylece kışı sert, sosyoekonomik ve altyapı olarak gelişmemiş küçük bir kent olan Akmola, Kazakistan'ın başkenti olarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

1998'de ise şehrin ismi Kazakçada başkent anlamına gelen Astana olarak değiştirildi.

Şehrin inşasında Norman Foster, Kisho Kurokawa gibi dünyaca ünlü mimarlar yer aldı.

Başta şehrin nüfusu 300 bin iken zamanla bu sayı 1,2 milyona ulaştı.

23 yıl önce sıfırdan inşa edilmeye başlanan başkent, bugün ülkenin sadece siyasi, ekonomi ve turistik merkezi değil, aynı zamanda ulusal markası haline geldi.

Nazarbayev'in 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in önerisiyle ülke parlamentosunca Astana ismi Nur Sultan olarak değiştirildi.