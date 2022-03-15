Son dakika haberleri! Kazakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev oldu - Son Dakika

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğine Yerkebulan Sapiyev atandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzaladığı kararname ile Türkiye, Türkmenistan, Tacikistan ve Kuba'ya yeni büyükelçiler atandı.

Buna göre Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi görevine Yerkebulan Sapiyev tayin edildi.

Daha önce Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu olarak da görev yapan Sapiyev, en son Aşkabat Büyükelçisi görevinde bulunuyordu.