Kazakistan'ın, Kırgızistan ile gümrük kapılarından yabancı girişi ve transit geçişini geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan ve üçüncü ülke vatandaşlarının Kazakistan'a girişine ve transit geçişine geçici olarak yasak konulduğu belirtildi.

Gümrük kapılarındaki geçişlerin geçici olarak durdurulmasına, Kazakistan Birleşik Bilgi Sistemi'nin arızalanmasının neden olduğu ifade edildi.

Ülkesine dönmek isteyen Kırgızistan vatandaşlarının, iki ülke arasındaki 7 gümrük kapısından sadece Çuy Bölgesi'ndeki Çaldıbar ve Talas Bölgesi'ndeki Çon-Kapka kara yolu gümrük noktalarını kullanmaları gerektiği belirtildi.

Kırgızistan'daki Kazakistan vatandaşlarının da Ak-Jol, Ak Tilek, Karasu, Karkıra ve Kegen kara yolu gümrük noktalarından evlerine gidebileceği kaydedildi.

İki ülke sınırındaki kontrol noktalarında herhangi bir insan ve araç kuyruğu kaydedilmediği anımsatıldı.

Kırgızistan hükümeti, Kazakistan'daki durum nedeniyle bu ülkeden gelebilecek vatandaşları için gümrük kapılarında PCR testlerini ibraz etme şartını iptal etmişti.