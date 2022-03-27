Son dakika: Kazakistanlı akademisyenler Hacettepe'de Türk kültürünü öğreniyor - Son Dakika

KAZAKİSTAN'dan 'Bolaşak Programı' kapsamında Türkiye'ye gelen akademisyenler, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü'nde Türk kültürünü öğreniyor. 4 akademisyen proje kapsamında köy yaşamını inceleyip, düğünlere katılacak, camileri ziyaret ederek Türk kültürünü öğrenecek. Mahkeme salonunda duruşma da izleyecek akademisyenler Hacettepe'de 1 yıl sürecek eğitimde elde edecekleri birikimi ülkelerine dönerek üniversitelerde öğrencilere aktaracak.

Kazakistan hükümetince uygulanan 'Bolaşak Programı' kapsamında Doç. Dr. Yerkebulan Yerzhanov, Dr. Kurmanbej Akaidar, Dr. Manat Kaganatov ve Dr. Yeldos Osserbayev Türkiye'ye geldi. 4 akademisyen, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü'nde Türk kültürünü öğreniyor, üniversitede aldıkları eğitimin yanında sahada da inceleme yapıp, fuarlara katılıyor, kültürel ziyaretler yapıyor. 4 akademisyen proje kapsamında köy yaşamını inceleyip, düğünlere katılacak, camileri ziyaret ederek Türk kültürünü öğrenecek. Mahkeme salonunda duruşma da izleyecek akademisyenler Hacettepe'de 1 yıl sürecek eğitimde elde edecekleri birikimi ülkelerine dönerek üniversitelerde öğrencilere aktaracak.

'ONLARA TOPLUMUMUZUN DEĞİŞİK KESİMLERİNİ GÖSTERECEĞİZ'

Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, 'Bolaşak Programı'nın Kazakistan'ı dünyayla eşit, çağdaş hale getirmek için hazırlanan ve bu doğrultuda yürütülen bir program olduğunu söyledi. Bu kapsamda kültürel çalışmalar yapmak üzere Kazakistanlı 4 akademisyenin, kendileri ile 1 yıl çalışmak üzere Türkiye'ye geldiğini belirten Çobanoğlu, "Onlara toplumumuzun değişik kesimlerini göstereceğiz. Örneğin bir gün; 'Türkiye'de camilerde hayat nasıl', bir başka gün 'Mahkemeler nasıl işliyor'. Türk kültürünün toplumsal, kültürel, sosyal hayatı ve düğünleri onlara göstereceğiz. 'Ankara'nın köylerinde ahır nasıl, çobanlar neler yapıyor' gibi şeyleri göstererek, kültürel ve sosyal hayatımızın hemen hemen bütün safhalarında benim danışmanlığımda ve rehberliğimde alan araştırmaları yapacaklar" dedi.

Çobanoğlu, akademisyenlerin Hacettepe'de 1 yıl sürecek eğitimde elde edecekleri birikimi ülkelerine dönerek üniversitelerde öğrencilere aktaracağını belirterek, "Ama diğer taraftan bu arkadaşlarımız Kazakistan'daki Kültür Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, toplum hayatını yönlendiren kurum ve kuruluşlarda önemli bir yer ve rolleri olacak" diye konuştu.

'KAZAKİSTAN'IN ROL MODEL ÜLKELERİNİN BAŞINDA TÜRKİYE GELİYOR'

Çobanoğlu, Kazakistan'dan Türkiye'nin çok önemli bir şekilde görüldüğünü, yürütülen programın çok büyük bir program olduğunu kaydederek, "Bolaşak' demek 'olacak' demektir; 'Kazakistan'ın geleceği, yarını' o anlamda kullanılır. Genel olarak dünyada sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın bütün alanlarını anlamak adına saha ve safhalarında böyle bir hazırlıkları var ama konu 'kültür' olunca işin merkezi Türkiye oluyor. Çünkü biz aynı kültürün çocuklarıyız. Bizim tecrübelerimizden o kardeşlerimiz istifade edecekler. Kazakistan'ın rol model ülkelerinin başında Türkiye'nin geldiğini söyleyebiliriz." dedi.