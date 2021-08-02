Son dakika haberleri... 'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı (2) - Son Dakika

1'İ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Doğan Sağdıç tutuklanırken, Ü.K. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğan Sağdıç savcılıkta verdiği ifadede silahının tutukluk yaptığını, düzeltmeye çalışırken yanlışlıkla ateş aldığını ve Elif Saltık'ı yaraladığını, sonrasında ise kendi imkanları ile hastaneye götürdüklerini ancak kurtaramadıklarını söyledi.