Karton yüklü kamyonet tıra çarparak devrildi - Son Dakika

Karton yüklü kamyonet tıra çarparak devrildi

D-130 karayolunda meydana gelen kazada trafik bir süre aksadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 karayolunda karton yüklü kamyonet tıra çarparak devrildi. Kamyonettekilerin şans eseri burnu bile kanamadan atlattığı ve maddi hasarın meydana geldiği kazada karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, Gölcük ilçesi D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametinden Karamürsel istikametine doğru seyir halinde olan Orhan B. idaresindeki 34 BSH 616 plakalı karton yüklü kamyonet, Ali B. idaresindeki 03 ABH 235 plakalı tıra çarparak yan yattı. Kamyonet sürücüsü Orhan B. ile araçta bulunanlar kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza sebebi ile karayolunda trafik, bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandıktan sonra, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.