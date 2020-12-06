Son dakika haberleri | Kazım Yücel: "Kayseri yatırım almıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kazım Yücel: "Kayseri yatırım almıyor"

06.12.2020 12:08
Son dakika haberleri | Kazım Yücel:

Son dakika haberi... Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel yaptığı açıklamada, "Kayseri, yatırım almıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel yaptığı açıklamada, "Kayseri, yatırım almıyor. Aşağı yukarı 18 yılda Kayseri'nin aldığı yatırımlar, Türkiye'de değil Kayseri'de birçok cenah tarafından konuşuluyor" dedi.

Yatırımlar konusunda 'Kayseri cezalandırılıyor mu' diye soran İyi Partili Kazım Yücel; "Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İyi Parti Milletvekili Dursun Ataş'a teşekkür ediyorum. Defaten Kayseri'nin yatırım almadığını ifade etti. Çok enteresan ifadeler var. Eski Sivas Milletvekili ve eski Savunma Bakanı İsmet Bey; 'Sivas 30 milyar yatırım aldı' diyor. Konya hızlı ten ile birlikte, otobanın Niğde üzerinden gidiş şekli ile birçok yatırımlar alıyor. Birçok devlet yatırımlarının yanı sıra özel sektörden sanayi yatırımları alıyor. Bugün bir dondurma fabrikasının oraya gitmesi ile belki de 10 binlerce insana iş istihdamı oluşturdular. Biz bunlar ile ilgili Kayseri'den iktidar milletvekillerine seslenmek istiyoruz. 'Sivas 30 milyar yatırım alırken, Kayseri 6 milyar yatırım aldı' diye TBMM'de konuşuluyor. TBMM'de 6 milyar yatırımın neler olduğunu soran yine Kayseri İyi Parti Milletvekili Dursun Ataş'tır. Yatırımın ne olduğu ile ilgilide henüz herhangi bir cevap verilmedi. Kayseri'miz bu şekilde devletten yatırım almazken, tekrar ediyoruz 'Kayseri cezalandırılıyor mu?' diye de soruyoruz. Kayseri'de 2019 Ocak-Ekim arasında tahakkuk eden vergi oranlarına göre 2020 Ocak-Ekim istatistikleri Hazine Bakanlığı açıklanıyor ve 'yüzde 15 oranında bir artış var' deniliyor. Yüzde 15 artışa göre Kayseri bir çok ilin ödeme oranının çok altına tahakkuk eden bir vergi ödüyor. Yani tahakkuk eden verginin yüzde 55.9'unu ödemiş. Kayserili vergisini ödemekten kaçınmaz, kaçmaz ancak Kayseri'de ticaret durdu. Vergi tahakkuk etmiş geçen yıllardan ama vatandaşın bunu ödeyecek parası yok. Kayseri ticaret olarak sıkıntılı, sancılı bir dönem geçiriyor. Hala ticarette bir şey yok, Kayseri'de ticaret oldukça yerinde diyenlere de bu bir mesaj olsun" dedi.

Sundukları projelerin belediye başkanları tarafından görmezden gelindiğini iddia eden Yücel; "Biz İyi Parti olarak, yerel yönetimlerde çok proje sunuyoruz. Sunduğumuz projelerden bir tanesi küçük küçük villa parselleri, yani bahçeli ev nizamı. Pandemi döneminde çok katlı binalarda oturmak yerine böylesine münhasır alanlarda bahçe nizamlı evlere geçilmesiydi. Biz bu projeyi İYİ Parti olarak seçimlerde kamuoyuna duyurduk. Bu projemizi İstanbul Belediye Başkanı hem de İstanbul'da arsanın pahalı olduğu yerde hayata geçiriyor. Bunun hemen öncesinde yine organik organize sanayi üretimleri ile ilgili çok ciddi projelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Belediye başkanları maalesef bunları görmezden geliyor. Devlet yatırımı alamıyoruz. Projelerimizi de yerelde anlatıyoruz ancak belediye başkanları bunları 'siz kendi döneminizde yaparsınız' demek istiyor sanırım. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar bu hafta yaptığı açıklamasında, 'biz organik üretime başladık, organik organize bir üretim yapıyoruz tarımda ve bu yapmış olduğumuz üretimden kaynaklı birçok ev hanımına iş istihdamı sağladık' diyor. Biz bu projeyi anlatalı 2 yıl oldu. 2 yıldır Kayseri'de tarım bölgesi olan, hayvancılık bölgesi olan Kayseri'ye devlet destek vermiyor. Yozgat'a veriyor, Kırşehir'e veriyor, Konya'ya veriyor, Sivas'a veriyor. Ben Kayseri kamuoyunu duyurmak istiyorum. Kayseri'ye hala bir devlet desteği gelmiyor. 6 milyarlık bir devlet desteğinden bahsediliyor, Kayseri İyi Parti Milletvekili Dursun Ataş'ta soruyor '6 milyarı nerelere verdiniz' diye soruyor ancak yine de bir cevap alınamıyor. Değerli Kayserili hemşehrilerim, biz yerelde görevlerimizi yapıyoruz, projelerimizi sunuyoruz, anlatıyoruz. Kayseri Cumhur İttifakı Milletvekillerinin artık TBMM'de Kayseri'nin haklarını aramalarının zamanı geldi, geçiyor. Başka şehirlerin milletvekilleri bölgelerine yatırımları, devlet planlama teşkilatlarına, plan bütçe komisyonlarına yerleştiriyor, gündemlerine aldırıyor ama maalesef biz İyi Parti olarak TBMM'de muhalefette olduğumuz için sadece önerge veriyoruz. Yerel yönetimlerde bu önergelerimizin takibini yapıyoruz ama Kayserimizin son 18 yılda aldığı yatırım inanın başka şehirlerin aldığı yatırımların çok ama çok gerisinde. Yatırım alamayan bir şehir vergi ödemesinde de bugün Türkiye'de 81 vilayette 45. sıraya geriledi. Kayseri vergi öderken 11. sırada üreten bir şehirden 45. sıraya doğru geriledi" ifadelerini kullandı. Bütün meselelerinin Kayseri olduğunu ifade eden İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bütün meselemiz Kayseri'ye yatırım almak, Kayseri'de işsizliği asgariye düşürmek, Kayseri'de üretimi artırmak, Kayseri'de devlet teşvikini yukarı doğur götürmek, Kayseri'de yaşanılabilir refah seviyesini yukarı taşımak. Bunun için bizim de görevlerimiz var. Seçmen olarak, Kayseri halkı olarak sizin de görevleriniz var. Sizler de vekillerinize mutlaka bu uyarıları yapın. Konya, Afyon, Sivas gibi örnekler verdim, bu örneklerimi çoğaltabilirim. Afyon Belediye Başkanı TBMM'de bütün milletvekillerine sucuk gönderiyor ve Evliya Çelebi'nin bahsettiği şehirden diyor. Benim Kayseri'deki belediye başkanlarım hala 'pastırmanın, sucuğun membası Kayseri'dir' diyemiyor." - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Kazım Yücel: Kayseri yatırım almıyor

İYİ Parti, Yatırım, Kayseri, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kazım Yücel: 'Kayseri yatırım almıyor' - Son Dakika


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