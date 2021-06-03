Son dakika haberleri... Kazımiye semtinde meydana gelen patlamada ölenlerin olduğu açıklandı

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı bir cismin patlaması sonucu ölenlerin olduğu bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı bir cismin patlaması sonucu ölenlerin olduğu bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede yabancı bir cismin patladığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu patlamada ölenlerin olduğu ifade edilerek, bunların sayısı hakkında bilgi verilmedi. Bağdat'ın Kazımiye bölgesinde Şiilerin yedinci İmamı Musa el-Kazım ile dokuzuncu İmamı Muhammed el-Cevad'ın türbesi bulunuyor. Söz konusu patlama türbelere giden kapılardan birinde yaşandı.

Bağdat, Medya, Irak, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kazımiye semtinde meydana gelen patlamada ölenlerin olduğu açıklandı - Son Dakika

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