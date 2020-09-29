Son dakika haberleri! Keban Baraj Gölü, su sporlarında gözde - Son Dakika

TUNCELİ'nin Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nün, iklimsel avantajlarından kaynaklı su sporlarında bir marka haline gelme yolunda olduğu belirtildi.

Doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan ve turistlerin uğrak alanı olan Tunceli'nin Pertek ilçesi, su sporları imkanlarıyla marka olma yolunda ilerliyor. Tunceli ile Elazığ arasında kalan Keban Baraj Gölü kıyısındaki su sporları tesisleri, kano ve rafting antrenman olanaklarıyla gözde haline geldi. Pertek'teki gençler baraj gölünde rengarenk kanolarda çektikleri kürekle görsel şölen sergiledi.