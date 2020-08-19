Son dakika haberleri! Keban'da Kovid-19 denetimi

Son dakika habere göre Elazığ'ın Keban ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Keban Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Selahattin Gümüş, İlçe Toplum Sağlığı Doktoru Özge Yılman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ilçedeki cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Karaosmanoğlu, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarılarda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 19:17

Kaynak: AA

Son Dakika

Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu

Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi

Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı

Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti

Üç kişinin tutuklandığı foseptik cinayetindeki detaylar kan dondurdu

Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu

En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi

Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarların tepkisini çekti

Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Tüpraş "dövizden para kazanmaya çalıştığı" iddiasını yalanladı

Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu

Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı

İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü