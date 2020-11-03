Son dakika haber! Keçiören'de geri dönüşüm hareketi, atık yağlarını getirene çanta hediye - Son Dakika

Son dakika haber! Keçiören'de geri dönüşüm hareketi, atık yağlarını getirene çanta hediye

03.11.2020 10:53
Son dakika haber! Keçiören'de geri dönüşüm hareketi, atık yağlarını getirene çanta hediye, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Bitkisel atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Keçiören Belediyesi 10 litre ve üzeri atık yağ getirene alışveriş çantası hediye edecek.

Bitkisel atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Keçiören Belediyesi 10 litre ve üzeri atık yağ getirene alışveriş çantası hediye edecek.

Kampanya kapsamında Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde kullanılan ve atık duruma gelen bitkisel yağlar kaynağında biriktirilerek kanalizasyon sistemine karışması önlenecek. Toplanan bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizel ve biyogaza dönüştürülerek yakıt elde edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlatacağımız kampanya ile vatandaşımızın evinde biriktirdiği 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ için bir adet açılıp kapanan alışveriş çantası hediye edeceğiz." dedi.

Altınok, bitkisel atık yağların geri dönüşümü için başlatılan yeni kampanya hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Kampanyamızla vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağlar çantaya dönüşüyor. Evinde bitkisel atık yağ biriktiren veya belediye binamızda yer alan Geri Dönüşüm Danışma birimine 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ getiren herkese anında çanta hediye ediyoruz. Katlanarak buzdolabına yapıştırılabilen çantayı alışverişe giden vatandaşımız kolayca bulabilecek. Kampanya haricinde mobil atık getirme merkezleri, atık toplama noktaları ve muhtarlıklar aracılığıyla da bitkisel atık yağları topluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız ve güncel kampanyalarımız hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız "0312 359 10 27" numaralı Geri Dönüşüm Danışma Hattımızı arayabilirler." - ANKARA

Son dakika haber! Keçiören'de geri dönüşüm hareketi, atık yağlarını getirene çanta hediye
Son dakika haber! Keçiören'de geri dönüşüm hareketi, atık yağlarını getirene çanta hediye
Son dakika haber! Keçiören'de geri dönüşüm hareketi, atık yağlarını getirene çanta hediye

Turgut Altınok, Keçiören, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Keçiören'de geri dönüşüm hareketi, atık yağlarını getirene çanta hediye - Son Dakika


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