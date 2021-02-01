Son dakika haberleri... - Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası otizmli çocukları ağırladı - Son Dakika

- Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası otizmli çocukları ağırladı

-Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Çocuklar melek, çiçek, gelecek"

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası'nda otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası'nda 5-8 ve 9-12 yaş grubu öğrenciler için sömestır boyunca Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gösterimi yapılan 3D sinema gösterimine otizmli çocuklar misafir katıldı. Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Çocuklar ile Deniz Dünyası'nın içini gezen, fotoğraf çektiren ve çocuklara cam fanus içinde süs balık hediye eden Başkan Altınok, otizmli çocuklara bir de kendi imzası bulunan mektup verdi. Ayrıca cam fanus içinde verilen bir başka mektupta ise çocuklara balık beslemenin nasıl yapıldığını anlatan bilgiler verildi.

Kendisine büyük sevgi gösterisinde bulunulan Başkan Altınok duygularını şu ifadeler ile anlattı:

"Çocuklar melek, çiçek, gelecek. Evde bunaldı çocuklar. Dolayısıyla bunlara farklı bir etkinlik düzenledik. Burada deniz dünyamızda gördüğünüz gibi. Film seyredecekler şimdi. Tabii sosyal mesafeye uygun bir vaziyette. Dezenfektanı, kolonyası onlar da verilecek. Çocuklarımızı bir rahatlatmak, ferahlatmak için. Bunlar melektir, bunlar çiçektir, daha çok ilgiye muhtaçtır. Aileleriyle beraber böyle bir dolu dolu geçirsinler diye böyle bir etkinlik düzenledik. Seviyoruz. Severseniz sevilirsiniz. Bu iş böyle ki çocuklar melekler, çiçekler. Biz her gün olan bir hizmetkarız, belediye başkanıyız. Dolayısıyla sokağımızı seviyoruz, halkımızı seviyoruz, vatandaşımızı seviyoruz. İnsanlara dokunmayı seviyoruz. Severseniz, severler sizi ama sevmezseniz sevmezler sizi. Bu iş böyledir."

Deniz Dünyası'nın tesis sorumlusu Neslihan Kocakaya tesiste şu an 4 bin çeşide yakın balık olduğu bilgisini vererek,"Gelip bunları Pazartesi hariç her gün ziyaret edebilirsiniz. Şu anda da Pazartesi günü olmasına rağmen tesisimiz açık. Başkanımızın bu engelli çocuklarımıza hediyesi. Bilime ilgili çocuklara bilim dünyası dergisi dağıtıyoruz. Pamuk şeker ve mısırla giriş yapıyorlar sinemaya. Bunun dışında da Salı, Çarşamba, Perşembe günleri de çocuklara karne hediyesi olarak yine çocuklarımız geliyor. Tesisimiz yanınızda çocuğunuzla geldiğinizde ücretsiz, sadece yetişkin olarak gelindiğinde 1 Lira ücret alıyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe çocuklar ile gelen Okul Öncesi Öğretmeni Merve Alıtkan ise, "Normal düzeydeki çocuklardan daha farklı çocuklarımız. Onlara farklılık hissettirmiyorlar. Şu an çok eğlenceli bir hal aldı. Mutlular" ifadelerini kullandı.