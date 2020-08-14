Keçiören Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeler kapsamında bu yıl ilçeye toplam 50 milyon TL değerinde spor yatırımı yapacak.

Keçiören Belediye'sinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımızın desteğiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile çeşitli protokoller imzaladık. Çok amaçlı spor tesisi, Bağlum Stadı'nın yenilenmesi, Ayvalı Gençlik Merkezi, halı saha ve diğer spor alanlarımızın yenilenmesi faaliyetleri kapsamında ilçemize toplam 50 milyon TL değerinde spor yatırımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Altınok, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile imzalanan sözleşme kapsamında Keçiören'e kazandırılacak olan yeni spor tesisleriyle spora ve sporcuya verilen desteğin artacağını da vurgulayarak, "Keçiören'e yapacağımız spor yatırımları için hizmetlerimize destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyorum. İlk göreve geldiğimiz 1994 yılından bugüne kadar ilçemize kazandırdığımız spor tesisleriyle nice şampiyonlar yetiştirdik. Bundan sonra da Keçiören'in şampiyonları konuşulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, Keçiören'e yapılacak 50 milyon TL'lik spor yatırımlarının detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Şehrimizin her bir köşesine birçok hizmet için ihalelerimizi yapıyoruz. Projelerimize bir yandan başladık bir yandan da yenilerini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanımız ile imzaladığımız son sözleşme ile ilçemize 10 buçuk milyon TL'lik çok amaçlı yeni bir spor merkezi inşa edeceğiz. Bağlum Stadı ise ihale aşamasında. Profesyonel liglerin de yapılabileceği çok amaçlı bir stadyumu da yine kentimize kazandıracağız.

Bu yıl spora yaptığımız yatırım 50 milyon TL'dir. Yeni yürüyüş yolları, bisiklet yolları, halı sahalar ve diğer spor alanlarımızı yenileme çalışmalarımız da yatırımlarımızın içerisindedir. Bu çalışmalarımız neticesinde ilçemizdeki halı sahaları ücretsiz yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Keçiören daha güzel, daha temiz ve daha güvenli olacak."