Son dakika haberleri... Keçiören'de haftanın 4 günü çocuklar için 3D sinema şöleni

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası'nda çocukların keyifli vakit geçirmesi için 6 filmle başlatılan sinema gösterimleri salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 11.00 ve 14.00 seansları olarak devam ediyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sinema hizmetinden faydalanmak isteyen ailelerin, Keçiören Belediyesi web sitesinde bulunan "Deniz Dünyası 3D Sinema" linkinde bulunan formu doldurarak film için gün ve saati seçmesi gerekiyor. Formu dolduran ailelere sinemanın gün ve saati otomatik olarak SMS ile bildiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 3D sinema gösterimine çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"25 Nisan'a kadar hafta sonu seanslarımız doldu. Biz de çocuklarımızın taleplerini karşılamak için hafta içi salı ve perşembe günlerinde de sinema gösterimi yapmaya başladık. Bu anlamda haftanın 4 günü film gösterimlerimiz devam ediyor. Çocuklarımıza sinema öncesinde patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram ediyoruz. Maske ve mesafe kurallarını uygulayarak yaptığımız sinema gösterimlerinin sonunda çocuklarımıza Deniz Dünyası'nda yetiştirdiğimiz balıklarımızı cam fanusta hediye etmeye devam ediyoruz."