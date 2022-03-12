MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kedilerin devirdiği elektrikli sobası yangına evde neden oldu. Dumandan etkilenen Zeynep Alanç (73), hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında İskele Mahallesi Gulhatmi Sitesi'nde bulunan 2 katlı binanın üst katında çıktı. İddiaya göre, göre Zeynep Alanç'ın yaşadığı evde bulunan kediler, elektrikli sobayı devirerek yangın çıkmasına neden oldu. Alevler kısa sürede evi sararken yangını fark eden Zeynep Alanç balkona çıktı. Yangını gören Alanç'ın komşuları ise yardım ederek yaşlı kadını evden çıkartırken durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Alanç, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alanç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangına Alanç'ı evden çıkaran komşu su Ünal Türkoğlu (25), "Markete gitmek üzere evden çıktığı sırada komşu evdeki yangını fark ettim. Pencereden çıkan alevleri görünce yardıma koştum. Arkadaşların da yardımı ile itfaiye ekipleri gelene kadar hortumla alevlerin üzerine su sıktık. Bu sırada ev sahibi kadın balkona çıkmıştı. Yangının, kediler elektrik sobasını devrince çıktığını söyledi. Kendisine yardım ettik. Merdivenlerden üst kata çıkarak kendisini evden çıkardık. Yangın itfaiye tarafından hemen söndürüldü" dedi.

Yangında evin iki odasında hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.