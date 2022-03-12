Son dakika haberi | Kedilerin devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı, yaşlı kadın ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kedilerin devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı, yaşlı kadın ölümden döndü

12.03.2022 21:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kedilerin devirdiği elektrikli sobası yangına evde neden oldu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kedilerin devirdiği elektrikli sobası yangına evde neden oldu. Dumandan etkilenen Zeynep Alanç (73), hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında İskele Mahallesi Gulhatmi Sitesi'nde bulunan 2 katlı binanın üst katında çıktı. İddiaya göre, göre Zeynep Alanç'ın yaşadığı evde bulunan kediler, elektrikli sobayı devirerek yangın çıkmasına neden oldu. Alevler kısa sürede evi sararken yangını fark eden Zeynep Alanç balkona çıktı. Yangını gören Alanç'ın komşuları ise yardım ederek yaşlı kadını evden çıkartırken durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Alanç, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alanç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangına Alanç'ı evden çıkaran komşu su Ünal Türkoğlu (25), "Markete gitmek üzere evden çıktığı sırada komşu evdeki yangını fark ettim. Pencereden çıkan alevleri görünce yardıma koştum. Arkadaşların da yardımı ile itfaiye ekipleri gelene kadar hortumla alevlerin üzerine su sıktık. Bu sırada ev sahibi kadın balkona çıkmıştı. Yangının, kediler elektrik sobasını devrince çıktığını söyledi. Kendisine yardım ettik. Merdivenlerden üst kata çıkarak kendisini evden çıkardık. Yangın itfaiye tarafından hemen söndürüldü" dedi.

Yangında evin iki odasında hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Kedilerin devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı, yaşlı kadın ölümden döndü
Son dakika haberi | Kedilerin devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı, yaşlı kadın ölümden döndü
Son dakika haberi | Kedilerin devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı, yaşlı kadın ölümden döndü
Son dakika haberi | Kedilerin devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı, yaşlı kadın ölümden döndü

YORUMLAR
500
Isparta'da park halindeki otomobil yandı Isparta'da park halindeki otomobil yandı Belediye çöp aracında yangın paniği Belediye çöp aracında yangın paniği

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kedilerin devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı, yaşlı kadın ölümden döndü - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Megakent şiddetli karın etkisinde! İşte beyaz örtü altında kalan İstanbul'dan kar manzaraları
21:07 Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu!
21:05 Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
20:41 Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi
20:39 Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
19:58 Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi
14:14 İkinci el araç fiyatları uçtu, piyasalar durgunlaştı: Satış yapılamıyor
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 21:34:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kedilerin devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı, yaşlı kadın ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement