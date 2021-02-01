Son dakika haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 42. yılında Abdi İpekçi'yi andı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 42. yılında Abdi İpekçi'yi andı Açıklaması
01.02.2021 18:11
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarı iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi'yi, ölümünün 42. yılında andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarı iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi'yi, ölümünün 42. yılında andı.
Kılıçdaroğlu, İpekçi'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatı boyunca hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı olan ve demokrasiden taviz vermeyen değerli gazeteci Abdi İpekçi'yi haince katledilişinin 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızdan kopartılan aydınlarımızın ideallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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