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'Büyü kavgası' cinayetle sonuçlandı! Kapısına dayandığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

'Büyü kavgası' cinayetle sonuçlandı! Kapısına dayandığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

02.08.2021 22:43
'Büyü kavgası' cinayetle sonuçlandı! Kapısına dayandığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]

Bursa'da arkadaşının kendisine mutsuz olması için büyü yaptığını iddia eden şahıs, arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü. Şahıs, polisteki ilk ifadesinde "Selahattin'in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı" dedi.

Bursa'da arkadaşının kendisine büyü yaptığını düşünen şahıs dehşet saçtı. Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen şahıs, evine gittiği arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü.

ARKADAŞININ KAPISINA DAYANDI

Saat 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Dalyan Sokak'taAdem Karasaç, kendisine büyü yaptığını düşündüğü Selahattin İskender'in kapısına dayandı. Burada Selahattin İskender ile tartışan Adem Karasaç, yanında getirdiği pompalı tüfekle İskender'e ateş açtı. Bacağının farklı yerlerine saçma isabet eden İskender kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Adem Karasaç ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İskender sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı İskender, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"MUTSUZ OLMAM İÇİN BÜYÜ YAPMIŞTI"

Bu sırada polis ekipleri ise kaçan şüphelinin peşine düştü. Şüpheli Adem Karasaç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olan pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Selahattin'in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'Büyü kavgası' cinayetle sonuçlandı! Kapısına dayandığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
'Büyü kavgası' cinayetle sonuçlandı! Kapısına dayandığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

İskender, Yıldırım, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Büyü kavgası' cinayetle sonuçlandı! Kapısına dayandığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika


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