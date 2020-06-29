Son dakika haberleri: Kendisini elle taciz etmeye çalışan üvey babasını öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kendisini elle taciz etmeye çalışan üvey babasını öldürdü

Son dakika haberi: ADANA'da yaşayan V.B. (16), film izlerken kendini elle taciz ettiğini ileri sürdüğü üvey babası Yusuf A.'yı (62), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

ADANA'da yaşayan V.B. (16), film izlerken kendini elle taciz ettiğini ileri sürdüğü üvey babası Yusuf A.'yı (62), pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis merkezine giderek suçunu itiraf eden V.B., tutuklandı.

Olay, Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi'nde 28 Haziran günü gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Erkek çocuğu V.B., polis merkezine gidip, film izlerken kendini elle taciz ettiğini ileri sürdüğü üvey babası Yusuf A.'yı pompalı tüfekle vurduğunu söyledi. V.B.'nin verdiği bilgiler üzerine evine giden sağlık ekipleri, Yusuf A.'nın cansız bedenini buldu. Göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Yusuf A.'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, V.B. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. V.B., psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından çevrede güvenlik önlemi alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kendisini elle taciz etmeye çalışan üvey babasını öldürdü - Son Dakika

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