Kentteki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül günü öğle saatlerinde, daha önce direksiyon kursu verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan genç kızı, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Kırgöz direnince Lafçı, genç kızın başına tabanca dayadı. Çevredeki mahallelilerin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Önder Lafçı, arbededen faydalanıp kaçmaya çalışan genç kızı, tabancayla sırtından vurdu.

Kaynak: DHA

Manisa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal, 48 gün sonra öldü - Son Dakika

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