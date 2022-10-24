Son dakika haberleri! Kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal, 48 gün sonra öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal, 48 gün sonra öldü

24.10.2022 16:30
Son dakika haberleri! Kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal, 48 gün sonra öldü

Son dakika haberleri: MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeni Önder Lafçı (43) tarafından sırtından tabancayla vurulan üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz (21), 48 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeni Önder Lafçı (43) tarafından sırtından tabancayla vurulan üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz (21), 48 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kentteki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül günü öğle saatlerinde, daha önce direksiyon kursu verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan genç kızı, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Kırgöz direnince Lafçı, genç kızın başına tabanca dayadı. Çevredeki mahallelilerin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Önder Lafçı, arbededen faydalanıp kaçmaya çalışan genç kızı, tabancayla sırtından vurdu.

Hilal Sultan Kırgöz kanlar içinde yere yığılırken, Lafçı ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. Merkezefendi Hastanesi'ne kaldırılan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise bu ay başında Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. Tedavisine burada devam edilen Hilal Sultan Kırgöz, dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.Hilal Sultan Kırgöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.Öte yandan olayın ardından aynı gün, saklandığı Buca ilçesindeki bir bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ise tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Manisa, Eylül, Güncel, Son Dakika

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