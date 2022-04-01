Son dakika haberleri: Kendisini polis olarak tanıtan restoran bekçisi 2 kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kendisini polis olarak tanıtan restoran bekçisi 2 kişiyi silahla yaraladı

01.04.2022 00:57
Son dakika haberleri: Kendisini polis olarak tanıtan restoran bekçisi 2 kişiyi silahla yaraladı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'da bir restoranda bekçi olarak çalışan işçi, iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobildeki 2 kişiye kendisini polis olarak tanıtıp uzaklaşmalarını istedi.

Adana'da bir restoranda bekçi olarak çalışan işçi, iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobildeki 2 kişiye kendisini polis olarak tanıtıp uzaklaşmalarını istedi. Araç içindekiler gitmeyince de bekçi, pompalı av tüfeğiyle otomobile ateş ederek 2 kişiyi yaraladı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan bir restoranın gece bekçisi C.O., iş yerinin önünde bir otomobilin durduğunu fark etti. C.O., elinde polis telsiziyle aracın yanına gidip içindeki B.T. ve H.C.G.'ye kendisini polis olarak tanıttı. Ardından C.O., iddiaya göre, araç içindeki B.T. ve H.C.G.'ye "Gitmezseniz sizi aldırırım" dedi. Bunun üzerine restorana geri dönen C.O., otomobilin halen gitmediğini görünce bu kez pompalı tüfeğiyle dışarıya çıkıp, araca ateş açtı. Otomobildeki B.T. ve H.C.G., kollarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, C.O.'yu olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan C.O., karakola götürülürken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

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Bekçi, Adana, Polis, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kendisini polis olarak tanıtan restoran bekçisi 2 kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika


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