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Son dakika haberleri... Kendisini polis olarak tanıttığı vatandaşı 15 bin TL dolandıran şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kendisini polis olarak tanıttığı vatandaşı 15 bin TL dolandıran şahıslar tutuklandı

08.07.2021 10:30
Son dakika haberleri... Kendisini polis olarak tanıttığı vatandaşı 15 bin TL dolandıran şahıslar tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberler: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşı, kimlik sorgulaması yaptıktan sonra 15 bin TL dolandıran 2 şahıs yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşı, kimlik sorgulaması yaptıktan sonra 15 bin TL dolandıran 2 şahıs yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Haziran tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen bir vatandaşın yanına gelerek sohbet etmeye başladı. Daha sonra vatandaşın yanına gelen bir şahıs daha kendisini polis olarak tanıtarak, kimlik sorgulaması yapacağını söyledi. Bu sırada vatandaşın üzerinde bulunan 15 bin TL parası, kendisini polis olarak tanıtan ve sohbet etmek için yanına gelen iki şahıs tarafından dolandırıldı.

Yaşanan olayın ardından dolandırılan vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, vatandaşı dolandıran şahısların İ.K. ve İ.Ö. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahıslar İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen İ.K. ve İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... Kendisini polis olarak tanıttığı vatandaşı 15 bin TL dolandıran şahıslar tutuklandı
Son dakika haberleri... Kendisini polis olarak tanıttığı vatandaşı 15 bin TL dolandıran şahıslar tutuklandı

Türk Lirası, Haziran, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kendisini polis olarak tanıttığı vatandaşı 15 bin TL dolandıran şahıslar tutuklandı - Son Dakika


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