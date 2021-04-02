Son dakika haberleri... Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlar sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlar sürüyor
02.04.2021 11:00
Gelen son dakika haberlerine göre Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlar sürüyor Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarının yıkımının ardından aynı cadde üzerinde bulunan binaların yıkımı sürüyor.
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlar sürüyor
RİZE - Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarının yıkımının ardından aynı cadde üzerinde bulunan binaların yıkımı sürüyor.
Kent merkezi Osman Karavin caddesi üzerindeki binaların kolay bir şekilde yıkılması alınan kararın ne kadar doğru olduğunu gözler önüne seriyor.
Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan binalar hakkında kentsel dönüşüm kararı çıkartılarak binalar boşaltılmış ve geçtiğimiz ay yıkım işlemine başlanılmıştı. Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran ve 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan binaların fazla efor harcanmadan yıkılması bazı binaların ise taşıyıcı kolonları kesildiği anda kendiliğinden çökmesi ise gözden kaçmıyor.
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