Son dakika haberleri | Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan Bedir Camii ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan Bedir Camii ibadete açıldı

01.04.2022 16:56
Son dakika haberleri | Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan Bedir Camii ibadete açıldı

Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm kapsamında 5 yıl önce yapımına başlanan Bağcılar'daki Bedir Camii, ramazanın başlamasına bir gün kala ibadete girdi.

Kentsel dönüşüm kapsamında 5 yıl önce yapımına başlanan Bağcılar'daki Bedir Camii, ramazanın başlamasına bir gün kala ibadete girdi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde temeli 2017'de atılan Bedir Camii'nin inşaatı tamamlandı.

Selçuklu yıldızlı mimarisine uygun şekilde yapılan ve içinde Kur'an Kursu da bulunan bin 400 kişinin ibadet edebileceği iki katlı camide bugün ilk ezan sesi duyuldu.

Bağcılar Belediyesi ve cami derneğinin desteğiyle yapılan camideki ilk cuma namazına, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan da katıldı.

Lokman Çağırıcı, şimdiye kadar 24 camiyi aynı şekilde kentsel dönüşüme aldıklarını belirterek, " Türkiye'de camileri kentsel dönüşüme tabi tutan sadece Bağcılar Belediyesi. Betonundan demirine kadar malzeme noktasında her şeyini karşılıyoruz. Cami derneğimizle birlikte dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar camilerin etrafını kamulaştırarak genişletiyoruz. Bu caminin etrafında da binalar vardı kamulaştırdık ve bahçe yaptık. İnşallah gelecek nesiller burada yetişecek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Reyhanlı'da tekstil geri dönüşüm kumbaraları yerleştiriliyor Reyhanlı'da tekstil geri dönüşüm kumbaraları yerleştiriliyor Gölcük Yeni Sanayi Cami ibadete açıldı Gölcük Yeni Sanayi Cami ibadete açıldı Hakkari'de usta öğreticiler ve kursiyerler geri dönüşüm kütüphanesi kurdu Hakkari'de usta öğreticiler ve kursiyerler geri dönüşüm kütüphanesi kurdu

Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, geri dönüşüm, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan Bedir Camii ibadete açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:37 Kan donduran görüntüler! Ailesiyle birlikte savaştan kaçan çift Rus askerleri tarafından infaz edildi
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:04:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan Bedir Camii ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement