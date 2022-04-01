Kentsel dönüşüm kapsamında 5 yıl önce yapımına başlanan Bağcılar'daki Bedir Camii, ramazanın başlamasına bir gün kala ibadete girdi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde temeli 2017'de atılan Bedir Camii'nin inşaatı tamamlandı.

Selçuklu yıldızlı mimarisine uygun şekilde yapılan ve içinde Kur'an Kursu da bulunan bin 400 kişinin ibadet edebileceği iki katlı camide bugün ilk ezan sesi duyuldu.

Bağcılar Belediyesi ve cami derneğinin desteğiyle yapılan camideki ilk cuma namazına, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan da katıldı.

Lokman Çağırıcı, şimdiye kadar 24 camiyi aynı şekilde kentsel dönüşüme aldıklarını belirterek, " Türkiye'de camileri kentsel dönüşüme tabi tutan sadece Bağcılar Belediyesi. Betonundan demirine kadar malzeme noktasında her şeyini karşılıyoruz. Cami derneğimizle birlikte dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar camilerin etrafını kamulaştırarak genişletiyoruz. Bu caminin etrafında da binalar vardı kamulaştırdık ve bahçe yaptık. İnşallah gelecek nesiller burada yetişecek." ifadelerini kullandı.