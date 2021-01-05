Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor

05.01.2021 10:40
Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Gaziantep'ten gelerek Eskişehir'de tezgah açan ayakkabıcı İbrahim Aytaş, dedesinden öğrendiği geleneksel ayakkabı yapımıyla kentte tek olarak, Osmanlı kültürünün devam ettirmesine gayret ediyor.

Gaziantep'ten gelerek Eskişehir'de tezgah açan ayakkabıcı İbrahim Aytaş, dedesinden öğrendiği geleneksel ayakkabı yapımıyla kentte tek olarak, Osmanlı kültürünün devam ettirmesine gayret ediyor.

Yaklaşık 1 yıl önce Gaziantep'ten Eskişehir'e gelen İbrahim Aytaş, dede mesleği olan geleneksel ayakkabı imalatıyla şehirde tek olma özelliği taşıyor. Aytaş, Osmanlı döneminde çok tercih edilen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı çarıkları üreterek, kenttekileri geçmişten kalan bir kültürü yaşatıyor. Genellikle vatandaşlar yaz aylarında bu çarıkları giymeye tercih ederken belediyeler, oyun grupları, folk dans grupları, dizi setlerinde kullanılmak üzere yıl boyunca bu ayakkabıları satın alıyorlar. Kentte tek çarıkçısı olarak bulunan İbrahim Aytaş, bu tip ayakkabıları saf deri ile yapıldığı için normal fabrika üretimi olan ayakkabılardan çok daha rahat giyinebildiği ifade ediyor. Eskişehir'de başka ayakkabıcılarda Osmanlı çarıkları yapılmadığı belirten Aytaş, kültürü yaşatmak adına çarık yapmayı öğrenmek için gelenlere "öğretmeye açığım" dedi.

"Bu ayakkabının özellikleri diğerlere benzemiyor"

Çarıkçı İbrahim Aytaş, kentte tek olarak yaptığı ayakkabı hakkında konuştu. Aytaş, "Bu Eskişehir'e sadece imal ediyorum. Aslında Gaziantep'te imal edilir. Benim için bu deneden kalma bir meslek olduğu için bir alışkanlıktır. Bunu da Eskişehir'de ben imal ediyorum. Eskişehir'de alıcıları; buradaki belediyeler alıyor. Foklar ekibi alıyor. Oyun grupları alıyor ve normal vatandaşlar da yaz günlerinde ayağın terletmesin, koku yapmasın diye alıyorlar. Bu ayakkabıların özellikleri; içi ile dışının komple deri olması ve Osmanlı döneme ait bir ayakkabıdır. Şuanda yapımı çok azdır. Bu ayakkabı ayağında ter, koku, kesinlikle mantar ve parmak arasında kaşıntı yapmaz. Çok sağlıklı bir ayakkabıdır" diye konuştu.

"Alan bir daha alıyor, fiyat da ucuz"

Osmanlı çarıkları yapan Aytaş bunun fiyatı normal ayakkabıdan daha ucuz olduğu ifade etti. Aytaş, "Bu ayakkabıların yapımında 120 gibi maliyeti var. 150 gibi satıyoruz. Kalitesine göre fiyatlar 120 ile 150 arasında değişiyor. Vatandaşlar bu ayakkabılar kullandıktan sonra çok memnun oluyorlar. Sonra da arkadaşlarına, eşine, dostuna ve çevresine götürüyor. Gelip alıyorlar sürekli. Eskişehir'de gayet güzel ilgi görüyor. Bende satışlardan memnunum" dedi.

"Öğretmeye açığız"

Osmanlı çarıkçısı İbrahim Aytaş, bu tip ayakkabılar tarihi bir değer olduğu için kentte öğrenmek isteyen birileri öğretmeye de hazır olduğu dile getirdi. Aytaş, "Şimdi bu tarihi bir değerdir. Bunun bitmesini istemiyoruz. Tarihi bir değer olduğu için eğer Eskişehir'de öğrenmek isteyen olursa gelsin, öğretirim. Çünkü daha önce Eskişehir'e hiç imal edilmemiştir. Sadece Gaziantep gibi, Kilis gibi yerlerde imal ediliyor. Burada da öğrenmek isteyen olursa biz elimizden gelene kadar yardımcı oluruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor
Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor
Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor
Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor
Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor
Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor
Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor

Gaziantep, Eskişehir, oyunlar, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor - Son Dakika


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