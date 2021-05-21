Son dakika haberleri... Kenya'da Eş-Şebab saldırısında 3 polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Eş-Şebab militanlarının, Kenya askerlerini 18 Mayıs'ta hedef aldığı saldırısında ise 5 asker hayatını kaybetmişti.

Yerel basındaki habere göre, Eş-Şebab terör örgütü üyeleri, Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde yola yerleştirdikleri patlatıcıyla polis aracına saldırı düzenledi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya 'da polis memurlarını taşıyan bir araca düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis öldü.

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