Son dakika haberleri! Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini aştı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 30 bin 120'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede şimdiye kadar 391 bin 416 test yapıldı.

Vaka sayısı son 24 saatte 271 artarak 30 bin 120'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 474'e çıktı. İyileşen hasta sayısı da 16 bin 656 oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 120 bini aştı, 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti.