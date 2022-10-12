Son dakika haberleri... Kenya'nın tanınmış alimlerinden Şeyh Muhammed Swalihu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kenya'nın tanınmış alimlerinden Şeyh Muhammed Swalihu hayatını kaybetti

12.10.2022 12:10
Son dakika haberleri... Kenya'nın tanınmış alimlerinden Şeyh Muhammed Swalihu hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kenya'nın başkenti Nairobi'de faaliyet gösteren ve ülkenin en büyüğü olan Jamia Camisi'nin İmamı Şeyh Muhammed Swalihu'nun dün vefat ettiği bildirildi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de faaliyet gösteren ve ülkenin en büyüğü olan Jamia Camisi'nin İmamı Şeyh Muhammed Swalihu'nun dün vefat ettiği bildirildi.

Jamia Camisi Nairobi Komitesinden yapılan açıklamada, Şeyh Swalihu'nun, 27 yıldır Jamia Camisi'nde imam olarak görev yapığı belirtildi.

İslam hukuku alanında uzman olan Şeyh Swalihu'nun kansere yenik düşerek dün vefat ettiği kaydedildi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto da 73 yaşında vefat eden Şeyh Swalihu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Doğu Afrika ülkelerinde de tanınan Şeyh Swalihu, fıkıh ve hadis alanında çalışmalar yürütüyordu.

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Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kenya'nın tanınmış alimlerinden Şeyh Muhammed Swalihu hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kenya'nın tanınmış alimlerinden Şeyh Muhammed Swalihu hayatını kaybetti - Son Dakika
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