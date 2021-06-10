Son dakika haberleri: Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kenti kırsalında düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kenti kırsalında düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kerkük Polis Müdürü Kava Garip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Kerkük'ün güneyinde yer alan Rıyad nahiyesi yakınındaki Nur köyüne saldırdığını söyledi. Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını aktaran Garip, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti. Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. ???????Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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